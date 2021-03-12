Самые крутые слухи недели: загадка марта

Почему Комаров продал белую металлургию?

Потому что по ситуации в разных сегментах своего бизнеса (как говорят эксперты) Ильич давно банкрот. Ровно с тех пор, как вложился в знаменитую «Высоту». И вопрос поглощения-слияния активов группы ЧТПЗ (по словам тех же экспертов) сильно затянулся.

Определенным тормозом на пути продажи трубно-металлургического бизнеса стал Александр Фёдоров, реально болевший и за родное челябинское предприятие, а за все заводы Группы. Однако год назад, когда пандемия обострила и без того многочисленные разногласия между мажоритарным и миноритарным собственниками, Фёдоров согласился на продажу активов. Сложности момента (пандемия и последовавший за ней экономический кризис) и игра потенциальным приобретателем на понижение суммы сделки не позволили АК и АФ продать ЧТПЗ прошлой весной. При содействии Анатолия Чубайса – одинаково близкого и бенефициару ТМК, и владельцам ЧТПЗ – сделку удалось совершить в рекордно быстрые сроки. Доля Александра Фёдорова будет продана за цену выше рыночной через пристойное время после того, как его вдова и сыновья вступят в права наследства.

Чтобы наши желания всегда соответствовали нашим возможностям!

Желание Андрея Комарова продать трубный бизнес инсайдеры связывают с желанием супружеской четы Комаровых навсегда обосноваться в Европе (у них есть поместья и бизнес во Франции и Испании), пока Ильич из за профиля бизнеса, связанного с обслуживанием отечественной нефтегазовой отрасли, не попал под санкции.

Кроме того, старшие сыновья – мажоры настояли на том, чтобы папа выделил им солидные доли в состоянии семьи – они хотят распоряжаться ими по своему взрослому усмотрению. Насколько известно, один из сыновей Ильича предполагает купить сеть греческих отелей и всерьез заниматься туристическим бизнесом. И держать, в том числе, несколько полей для гольфа в Швейцарии. А совместно со своим старшим товарищем Владимиром Христенко стать еще и владельцем яхт-клуба в одном из местечек Лазурного Берега.

Глаз да глаз

Что касается первых действий нового владельца ЧТПЗ, то уже прибывший на предприятия Группы десант производственно-экономического назначения первым делом будет следить за тем (как иронизируют наблюдатели), чтобы покупку не растащили до начала функционирования в дивизионе ТМК.

Контроль и учет

А команда в связи со сменой парадигмы Комарова и Фёдорова гадает: насколько скрупулезно новый собственник трубопрокатного будет контролировать деньги, которые по соглашению со столицей, должен будет выделить на решение социально- экономических проблем ЧО и Че?! И на предстоящие выборы в ГД? И будут ли вторым кошельком партии власти корректироваться списки от ЕР и ее союзников (на кампании которых деньги тоже ожидаются от ТМК)?

Страх и трепет

В целом, на челябинском трубопрокатном заводе царят и уныние, и апатия. Не только топ- менеджеры, но и линейный персонал уверены в том, что их позиции займут варяги. И это (как говорят эксперты) к гадалке не ходи.

Особенно же кручинится Владимир Павлов. Виктор Христенко отказался продвигать его на федеральную службу – в биографии Павлова есть небесспорные моменты. Новый собственник и местная исполнительная власть готовы в качестве компенсации предложить лишь четыре года в ГД. Павлов попробовал поднять ставки и пролоббировать себя в сенаторы, но вопрос повис в воздухе.

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