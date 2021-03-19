Самые крутые слухи недели: нервное время

Смена парадигмы в регионе, когда вместо Федорова – Комарова и Антипова – Аристова главными налогоплательщиками стали корпорации, принадлежащие не местным магнатам, а миллиардерам из соседней Свердловской области, уже в ближайшее время перекроит самые разные сферы южноуральской жизни.

Замахнулись на святое

По слухам, Пумпянский и Козицын – не только «индустриалы», но и аграрии – станут активными игроками на продовольственном рынке региона. Их равноправным партнером останется, пожалуй, только коллега, с которым у обоих империалистов хорошие отношения – Аристов, чье «свиное царство» младшие товарищи не потревожат. А вот на алкогольном рынке Михалычу придется потесниться.

«Пилите, Шура, пилите»

Кроме того, один из активов Пумпянского займется, наконец-то, доведением до ума проблемы челябинского метро – будет ли проект окончательно свернут или челябинскому метро, быть станет ясно к осени – быстрее, как говорят инсайдеры, всем сторонам не договориться – пандемия-с.

Кто платит, тот и будет танцевать

Собственно, тот же самый актив – в кооперации с соответствующими активами Гартунга будет заниматься и развитием городской системы общественного транспорта – не исключено, что совершенно в разрез «сырой» схемы, разработанной за бешеные миллионы в ЮУрГУ.

Гольф-мемори

Памятью об Александре Федорове останутся гольф-поля во всех городах присутствия экс-ЧТПЗ. А Виктор Христенко, чей сын одно время активно занимался в группе компаний ЧТПЗ именно «гольф-направлением», готов стать основным драйвером – организатором уральского гольф-турнира памяти Федорова.

Кроме того, новый владелец Челябинского трубопрокатного намерен выступить с инициативой переименования одной из улиц Ленинского района в «именную» Федорова. Но, возможно, имя многолетнего руководителя ЧТПЗ присвоят новой улице – ибо, как говорят, собственник намерен создать новый жилой комплекс для сотрудников предприятия.

Началось

Изменения расклада в региональном бизнесе выльются в «передел» политического пространства Че и ЧО. Особенно гордумы и ЗСО, где практически нет представителей «нового мирового порядка». А начнется все с выборов в ГД. Как вздыхают инсайдеры, проблемы с корректировкой списка кандидатов (не только от партии власти) у действующего губернатора уже начались.

Непруха

Меж тем, как сплетничают некоторые источники, это не самые большие проблемы АЛТ на данный момент. Поскольку последний «скандал» в энергетических компаниях по касательной (но болезненно) затрагивает и челябинского главу – разумеется, в его прежней ипостаси зама энергетического министра в федеральном правительстве.

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Челябинск. Другие новости 19.03.21

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