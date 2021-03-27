Самые крутые слухи недели: область на продажу

Кому ГОК?

В последнее время у наблюдателей складывается нешуточное впечатление, что Челябинскую область выставили на продажу на Avito – целиком и по частям, иногда с живыми людьми (как это случилось в последнем эпизоде в ЧТПЗ). Активы продаются драные и вполне ликвидные, и даже доходные. Как, например, один из челябинских карьеров (точнее, полноценный ГОК), принадлежащий семье Видгоф.

Днями глава семейства Борис закончит сделку по продаже. Приобретатель – одна из дочек ММК. Почему Видгоф продает прибыльное предприятие – до конца неясно. Согласно одному источнику, коммерсанта больше не интересует эта часть диверсификации прежнего бизнеса, согласно другому – Видгоф собирается вести бизнес в столицах, и постепенно будет избавляться от челябинских активов.

Зеленый змий в надежных руках

И алко-богач Сергей Студенников все больше склоняется мысли продать свою часть сеть «Красное и Белое» – пока есть покупатели. Единственный сдерживающий его резон – пандемия, которая пока серьезно снижает суммы сделок.

Говорят, что желающих купить «Красное и Белое» немало, среди возможных приобретателей называют и семью Аристовых – Кретовых, и Андрея Козицына, и Сергея Вайнштейна, а в последнее время активом заинтересовался Марк Лейвиков – на предмет продвижения в РФ свое португальской алкогольной продукции.

Дело – труба

Коллектив челябинского трубопрокатного завода вздрогнул, узнав, что один из сыновей бывшего директора и владельца предприятия уже продал свою часть акций кипрской компании (про которую на заводе прямо говорят, что это одна из оффшорных структур, контролируемых основным владельцем ЧТПЗ).

Подобного на предприятии ожидали минимум через полгода. На заводе говорили, что сыновья Федорова продадут свои акции и акции матери только к осени. Отчего-то это маленький пакет заводчане рассматривали как контроль семьи Федорова за заводом. На ЧТПЗ всегда говорили, мол, «какие ужасные дети у Комарова, и какие замечательные сыновья у Федорова», и надеялись, что семья сохранит свой пакет акций компании, а, может, даже и расширит его со временем.

Кроме того, на ЧТПЗ ждали возвращения в качестве основного руководителя Сергея Чикалова, который, сделав карьеру на ЧТПЗ (технический директора и директор по инвестициям), меньше десяти лет назад перешел в ТМК. С возвращением относительно

«своего» директора часть менеджмента завода и линейного персонала надеялись на более «мягкий» ход реформ. Ну, а поскольку ничего из ожиданий светлого будущего не произошло, сейчас на предприятии готовятся к худшему сценарию: сокращениям, оптимизации заработной платы и пр.

Слишком дешево

Пытается продать свои активы и Андрей Косилов. Но, зная его личную ситуацию (в том числе, с ДТП и конфликтом с Козицыным), все потенциальные покупатели – от Вайштейнов и Аристова – Кретова до Сеилова и Феклина – предлагают цену вдвое, а то и второе ниже обозначенной АК.

Вредное производство

Кстати, о Вайнштейнах. Проблемы с несвоевременной выплатой зарплаты в аграрном секторе бизнеса семьи, как уверяют инсайдеры, – одна из меньших бед их сотрудников. Люди увольняются и уезжают, полагая это производство слишком «грязным» в плане используемых технологий. Большая часть сотрудников переходит на работу к Аристовым – Кретовым или в агросектор ММК.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Челябинск. Другие новости 27.03.21

Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 56 тысяч. / Уральские олигархи жалуются на огромные убытки из-за ограничений по детскому отдыху. / Три четверти россиян считают себя нищими. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»