Самые крутые слухи недели: курортный роман

Интрига сезона

Говорят, что эти выборная думская кампания на Южном Урале обещает стать интересной, как в 90-е. Причем, рикошетом компромат, который в той или иной форме будет слит на оппонентов, после выборов поможет заменить ряд разнокалиберных фигур в политике и администрациях региона.

Так, уже жарко и тесно от амбиций номинантов на госдепство в Металлургическом округе. Главный партиец Бурматов, одиозный самостиец Барышев, птенец гартунговского гнезда Ларин, яблочный эколог Талевлин – все рассчитывают провести выборную на скорости Шумахера с заготовками от пиар-технологов и со своими собственными задумками.

Бурматов, связанный по рукам и ногам обязательствами с федеральными, региональными, городскими и даже районными властями, а также с крупным бизнесом (в основном, с семейством Аристова-Кретова) не может позволить себе громкую риторику и серию разоблачений. Он будет исповедовать политику малых, чтобы не сказать мелких дел.

Обличения Текслера и К станут коньком предвыборной Барышева. И политэксперты не исключают, что его стратегия и разные тактики – от безбашенного критика до творца малых дел а ля Бурматов, увеличивает его шансы на победу.

Талевлин, безусловно, может рассчитывать на интеллектуальную демократическую часть электората.

А Дмитрий Ларин – на кусочки из самых разных электоральных слоев, в том числе, и на мелкий и средний бизнес округа, в немалой степени из-за заявленного жесткого противостояния с главой Калининского района Сергеем Колесником, которого, как шутят наблюдатели, «никто не любит».

Еще одной фишкой именно этого округа станет тот факт (ярко характеризующий наше время), что крупный и очень крупный бизнес будет поддерживать сразу двух или даже трех кандидатов. И в этом смысле самым идейным бессеребренником будет яблочник Талевлин.

Отставка сезона

Говорят, что уход руководителя транспортного направления челябинской мэрии частично связан с несогласием чиновника и его команды (работающих в городской администрации еще со времен Тефтелева) с политикой развития городского транспорта Че в части так называемого метротрамвая. Также Макс Кичеев и К считали сырой и уж точно неготовой к реализации программу транспортной агломерации, которая по мысли мэра Че и региональных властей должна объединить в комфортный проект транспортные решения для Челябинска, Копейска и Сосновского района.

Частично же отставка Кичеева связана с тем, что он нашел работу в столице, – по этому же профилю, в одной из престижных префектур Замоскворечья. А частично с тем, что Котова уже давно имела зуб на подчиненного: подчищает, так сказать, тефтелевские хвосты.

Курортные страсти

Говорят, к июлю губернатору ЧО, наконец-то предоставили данные по курортно- отдыхательным приозерным местам. И он пришел в ужас от недоразвитости внутреннего туризма.

Болтают, что под это дело один из его замов пытается организовать познавательный вояж для «профильных» областных чиновников в Швейцарию – перенять тамощний опыт (по недавнему примеру мэра Котовой, амбициозно задумавшей обустроить Южный Урал как Дубай). Территории отдыха похожи, но Тургояк явно не так привлекателен и удобен отдыхающим, как Валензе с Лугано или соседнее Комо, потому что инфраструктуры и соответствующей культуры бизнеса нет.

Уральский Амстердам

Южноуральский губернатор, если верить инсайдерам, наконец-то, решил всерьез взяться за облагораживание набережных реки Миасс в областном центре. Примером он посчитал голландский или питерский вариант. В инвесторы проекта хочет пригласить самые крупные компании металлургического профиля, так или иначе присутствующие в регионе – все эти «МК», как шутят чиновники. Но уже первая же задействованная в переговорном процессе корпорация дала ясно понять: они готовы инвестировать только в тот проект, что одобрят или реализуют сами, в этом случае, они смогут контролировать его на всех стадиях – от проектной до, грубо говоря, эксплуатационной.

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