Самые крутые слухи недели: за двумя зайцами

За гранью закона (физики)

Говорят, неожиданный эффект получился при испытании новой линии производства овсяных хлопьев на одной южноуральской фабрике, знаменитой своими крупами. Дела у предприятия идут хорошо даже в пандемию, потому что, несмотря на относительно высокие цены на продукцию (по сравнению с целым рядом других конкурентов), качество у этого производителя стабильно высокое, и цены все-таки с ним соизмеримы – а со столичных прилавков ассортимент вообще разлетается. Поэтому компания даже в нынешнее время занимается модернизацией и незначительным, но расширением производства. Правда, не всегда удачно. Так вот, болтают, что новая линия из 300 тонн зерна выдала хлопьев всего 10 тонн… Обалдели и экономисты, и собственник корпорации. А разработчик, отвечая на вопрос, куда делись еще 290 тонн овса, лишь пожал плечами: «Ну, остались в линии обработки».

100% вакцинированных

Говорят, на той же фабрике администрация не стала долго париться – прививать 60% персонала или больше- меньше. До каждого сотрудника довели информацию: или прививаетесь, или увольняем – найдем зацепку для расторжения договора быстро или чуть позднее. Причем, фактор наличия антител у недавно переболевших или переболевших относительно давно для негласного, но неукоснительного требования значения не имел. И сотрудники, большинство из которых не были уверены, что смогут в случае увольнения найти работу, вынуждены были согласиться с таким вак-ультиматумом.

И дядя не помог…

Говорят, скоропалительное увольнение из прокурорских рядов зама областного прокурора Игоря Трошкина стало концом длинной интриги, всегда сопровождавшей карьеру силовика. По карьерной лестнице, и это не секрет для местных элит, его долгое время двигал дядя – в ельцинские времена один их самых влиятельных сотрудников АП (администрации президента), по этой причине и вес челябинского Трошкина определялся дядиными связями. Когда дядя – чисто по возрасту покинул последнее чиновное место, для карьеры племянника это уже не имело форматирующего значения. Но нового прокурора ЧО смутила как раз родственная административная рука в карьере зама.

Двоемыслие

Говорят, Андрей Барышев, который (если соберет нужное количество подписей для своего выдвижения) вынужден будет придумывать эксцентрические ходы для завоевания симпатий избирателей. Сейчас его пиарщики размышляют: как бы так потрафить и вакцино-филам и антипрививочникам. Решено, что в команду возьмут, кроме всего прочего, пару нейролингвистических программистов и одного экстрасенса, чтобы потенциальный кандидат лучше «чувствовал» аудиторию на встречах с различными электоральными группами.

А вот один из его конкурентов, госдеп Бурматов, уже определился, как отвечать на скользкий вопрос по прививочной компании: это выбор, каждого, но я привился, но я относительно молод, и я руководствовался ,в том числе, соображениями, что, как человек с большим количеством социальных связей, должен быть безопасен для окружающих, и, особенно, для вас, дорогие избиратели.

Отставка грозит перерасти в уголовку?

Говорят, недавняя отставка главного транспортника челябинской мэрии, грозит перерасти в нечто более неприятное для экс-чиновника Че. Новый руководитель управления начал комплексную проверку действий предшественника и его команды. В случае выявления нарушений (в основном, финансовых, конечно) материалы будут переданы в СК.

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