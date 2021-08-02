Самые крутые слухи недели: всем молчать!

Заграница нам поможет

Говорят, что давний почин выпускника 31-го челябинского лицея Евгения Панова (уже давно – американского инженера – экономиста – предпринимателя, а в школьные годы – победителя кучи международных олимпиад по физике),отдавшего едва ли не первый свой грант родной школе и миллиардера – бизнесмена Игоря Рыбакова, создавшего для родной магнитогорской физматшколы фонд в миллион долларов будет продолжен. И не только в сфере среднего регионального образования.

Так, то же Панов вместе с еще одним земляком и физмат – гением Андреем Перфильевым (успешным израильским, а теперь американским финансовым аналитиком, а в прошлом низкооплачиваемым доцентом ЧелГУ) решили не только проектно поддержать 31-й лицей, организовав при нем на постоянной основе летнюю региональную школу с курсами и программами, которые разработают сами, но и заняться организацией летнего отдыха для одаренных детей на американском океанском побережье и местных озерах (пока имеется в виду Тургояк, где семья Панова сохранила туристический бизнес).

А Рыбаков, что очень хотел организовать некий инвестиционный фонд – из пожертвований своих успешных сверстников – земляков, да так и не дождался ответа на свой клич, раздумывает сразу над несколькими частными инициативами: помощью в переобучении возрастных потерявших профильную работу земляков; организации новых курортов на юге региона и о создании в Магнитке научно-медицинского центра для решения такой важной проблемы 21-го века как деменция.

Что же касается отдыха, что еще несколько бывших южноуральцев, включая Виктора Христенко и Марка Лейвикова, размышляют (и всему виной пандемия, показавшая, как легко наступает изоляция и в новейшем времени) об инвестициях в местные курортные зоны – освоенные и пока «неокультуренные».

«Помощь друга»

Говорят, что проблемы Олега Лакницкого – одного их земляков и «доверенных» строителей» прежнего губернатора Дубровского, берется решить семья Вайнштейн. Все разом – в обмен на лесную территорию у «Паркового – 2». Лакомый кусочек, который «родному человечку» «порадел» в свое время мэр Че Евгений Тефтелев и который очень хочет вернуть муниципалитету сменщица Тефтелева и его бывший зам Наталья Котова. Как некую реабилитацию горожанам за все безобразия, что много лет мэрия, в которой все это время на высоких должностях работала сама Котова, устраивала с городским лесом – разбазаривая и раздавая его направо и налево всем, кому ни попадя. Точнее, «лучшим друзьям» городской власти.

Синдром Белавкина

Чиновники и профильные коммерсанты с жаром обсуждают ситуацию вокруг уже давно арестованного регионального замминистра строительства Ивана Белавкина. В новейшей истории ЧО это едва ли не единственный чиновник, который не признает свою вину и не пытается закрыть процесс по своему делу от прессы. А с жаром – потому что с самого момента задержания Белавкина – все говорили: «Ну, это точно подстава как давление и расправа за несговорчивость. Он столько лет аккуратно работает, профессионал – каких уж мало, так залететь – «не такое у Белавкина воспитание»…

На самом деле, если верить инсайдерам, в деле Белавкина действительно много «черных дыр – белых пятен», которые и пытается использовать защита пока еще не ушедшего в отставку чиновника.

Ковидная неочевидность

А губернатора Текслера беспокоят бурления в соцсетях по поводу лечения ковида: мол, «лечат методом тыка – лежу второй раз, все тоже: а попробуем-ка теперь коронавир – может, на него ваш сложный организм ответит выздоровлением» и прививочной компании: «пришли за час, колоть начали еще через час – не было вакцины. А потом и спирта не оказалось. Последнему старичку и вовсе ничего не поставили – не оказалось у него пары на эту ампулу, которую, оказывается, делят на двоих».

Поэтому он дал своим подчиненным «по медицине» строгое указание: персонал пусть с больными не откровенничает и нюансы не обсуждает, хоть протокол беседы им составьте, чтобы не давать поводов для «народной» критики.

И отдельно, говорят, разбирается с сигналом к нему в личку – от некой учительницы: пришла на прививку с анализами крови – где и тромбоцитов, и антител до фига, с обследованием от флеболога и пульмонолога – мягко говоря, настораживающими, а доктор даже смотреть ничего не стала, цинично сказав: «некогда рассусоливать – доза для вашей пары готова, давайте руку…»

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