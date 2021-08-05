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Четверг, 5 августа 2021, 20:16 мск

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Южноуральского легкоатлета дисквалифицировали на Олимпиаде

Южноуральского легкоатлета Василия Мизинова дисквалифицировали на Олимпиаде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мизинов – единственный из мужчин представлял Россию в соревнованиях по спортивной ходьбе.

Сегодня он принимал участие в 20-километров марафоне. Считалось, что он может претендовать на золото: 2 года назад магнитогорец стал вице-чемпионом мира в этой дисциплине.

Половину дистанции Мизимов уверенно держался в лидерах, но когда основные соперники из Китая и Индии начали сдавать позиции, неожиданно получил первое предупреждение. За ним второе. За 7 километров до финиша было объявлено третье предупреждение и штраф: остановка на 2 минуты. И буквально сразу же после выхода на дистанцию последовали четвертое замечание и дисквалификация.

Челябинск, Павел Зварзин

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