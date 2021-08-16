Самые крутые слухи недели: торговый оборот

Многоходовочка

Говорят, в областном центре захандрили сотрудники и насторожились акционеры частного медцентра «Исток». Повод – продажа отцом и сыном Вайнштейнов производителю вакцины «Спутник V» половины акций медицинской клиники «Лотос». «Истоковцы» уверены (слухи ходили давно), что «Генериум» фармацевтического короля Харитонина на основе «Лотоса» будет создавать новую модель частной медицины – сетевую, региональную, воплощая свою новую стратегию в новую «ковидную» эпоху. Когда, кроме всего прочего, будет связующее строительно – лечебно – административное звено между частной и государственной медициной.

Сделка эта готовилась давно, и кто в ней только не участвовал: и вице- губернатор – лоббист и давний «подруг» Вайнштейнов; и чета Христенко – Голикова, у которой давние личные и деловые связи с Виктором Харитониным ( появившиеся задолго до пресловутого «Арбидола»); и глава местного ФОМС Агата Ткачева, у которой родственные завязки все с той же «столично – челябинской» четой Х& Г. И – куда ж без него – нынешний главврач 3-й областной – «консультант» и Вайнштейнов, и губернатора по «медицинской» части.

Но Вайнштейнам в связи с этой «половинчатой» сделкой завидуют не только медики – конкуренты «Лотоса», но и строители – от Лакницкого до Тартаковских с Дубровскими. Мол, теперь с такими связями и имеющимися в портфолио фирмы Вайнштейнов «медицинскими» стройками, они могут претендовать пусть не на самый большой, но лакомый кусочек федеральных заказов на возведение новых фармацевтических объектов и больничных корпусов, здравниц на курортах и пр. Подобное продвижение вызывает у коллег и оппонентов вполне понятную зависть. Белую, конечно.

Торгуют все!

А Александр Аристов с Юрием Антиповым решили продать свой последний совместный актив – Торговый центр. Но не наполовину. А полностью. И не потому, что Аристову принадлежат три четверти здания, а Антипову одна, а потому что на паях с ними здание никому неинтересно. А продают они его, в том числе, и потому, что от Текслера (чуть ли не напрямую) им – как владельцам «Торгаша» – поступило «предложение» об инвестировании в благоустройство набережной со стороны их недвижимости. Совместными усилиями на этом фронте они выступать не хотят. В силу понятных причин. Поэтому решили продать. Говорят, покупательский интерес к объекту проявило семейство Кичеджи (брат Николай К просил у Аристова продать ему «лавку» еще в начале 2000-х).

Инсайдеры утверждают, что стартовая цена ТЦ – около 2 миллиардов. Обременение в виде благоустройства территории вдоль речки Миасс будет компенсироваться снижением налога на землю – власти, теперь уже в лице мэра, якобы, обещали.

Впрочем, что касается семейства Аристовых, они не только продают активы в « домашнем» регионе, но и покупают. К осени, например, хотят увеличить «свиной» бизнес – прикупить т.н. Родниковский свинокомплекс,

Кубические метры

Продает свой торговый комплекс «КУБа» и Артур Никитин. За половину стоимости актива Аристова – Антипова. По слухам, у него все потенциальные покупатели (на данный момент) – свердловчане. И лишь один местный – говорят, интерес к комплексу проявил Илья Мительман.

Как ни странно, он хочет взять в партнеры по частичному перепрофилированию КУБы Андрея Барышева, который после неудачи самостоятельного похода на выборы в ГД пребывает в унынии, справедливо полагая, что теперь, когда папамама Аристов – Антипов развелись, и не будет защитного мандата, его парковочный и торговый бизнес начнут кошмарить, в том числе, и за вред, нанесенный репутации первой леди региона, которую регулярно «тонко» троллили нанятые им «телевизионные деятели искусств».

Снежный ком

Но куда шибче Барышева «депрессует» бывшее первое семейство региона – Дубровские. После очередного иска экс-родного предприятия главы семьи (которым он даже некоторое время руководил) к банкротящемуся строительному активу Дубровских. Теперь долг Дубровских ММК исчисляется 145 миллионами (а общий долг всем кредиторам приближается к сумме в 1 миллиард 250 миллионов). И, если верить инсайдерам, Борис Дубровский не сомневается, что еще до Нового года решение будет принято не в пользу «Монтажника».

Оптимистичный банкрот

А в миасском городке ракетчиков и машиностроителей «простые» служащие Роскосмоса гадают: что за странности происходят с ММЗ?! Бывшее руководство под следствием. Завод работает в обычном режиме, никаких сокращений, даже есть вакансии, тем не менее, по Миассу упорно ползут слухи, что машиностроительный завод будут банкротить. Якобы, у предприятия долгов на 2 миллиарда – не полностью выплаченные кредиты и проценты по ним. И, действительно, в августе один из банков-кредиторов включился в процесс банкротства. Теперь заводчане и горожане гадают: как поступит в этой ситуации Роскосмос, в корпорацию которого входит ММЗ, практически полностью работающий на оборонную тематику…

Говорят, что местные власти не сомневаются в положительном исходе ситуации, и всюду говорят об устойчивом положении ММЗ и его оптимистичных перспективах.

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