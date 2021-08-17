Челябинск живет в прошлом: мэрию раскритиковали за КСОДД

Челябинцы раскритиковали администрацию Челябинска за работу с Комплексной схемой организации дорожного движения: мало того, что сама схема устарела, так еще и не выполняется в установленные сроки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующая схема организации дорожного движения была принята в Челябинске в 2018 году и рассчитана до 2032 года, но перечень мероприятий разработан только на 2018 – 2022 годы включительно. Ее главная цель: «обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения».

Активисты сообщества «Городские проекты» проанализировали документ и пришли к выводу, что Челябинск «живет прошлым. И достаточно далеким».



«Оказывается, строилась КСОДД на основании градостроительного плана 2003 – 2022 года, который разрабатывался, когда не было ни «Паркового», ни «Манхеттена», ни «Ньютона», ни «Академа», – отмечают общественники. – Самое важное, что подписал КСОДД Владимир Елистратов, ушедший в отставку сразу за губернатором Дубровским, который сбежал в Швейцарию. Возложена работа по КСОДД была на Шабалина, которого уволили, так как он не справлялся с задачей, а контроль за КСОДД был возложен на Алейникова, заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству, сейчас его должность занимает Максим Куляшов.

Итак, с начала действия КСОД прошло 3,5 года, до завершения разработанного плана осталось менее 1,5 лет. Что же сделано за этот период?

В 2019 году планировалось организовать зону платной парковки в границах улиц Красной, Карла Либкнехта, Плеханова, Российской, проспекта Ленина, улиц Свободы и Труда. Не выполнено.

В том же году должны были появиться велодорожки на всем протяжении Комсомольского проспекта, на Свердловском от Комсомольского до улицы Воровского, на самой Воровского – от Свердловского проспекта до улицы Салтыкова, на улица Труда от Энгельса до Северо-Крымской. Не сделано ни одной.

Вообще, согласно КСОДД, с 2018 по 2021 год в городе должно было появиться 50 км велодорожек. Начали делать только в текущем году: 430 метров на набережной у Мегаполиса и что-то там на Комсомольском проспекте.

В 2018 – 2019 году должны были сделать 24,9 км выделенных линий для общественного транспорта. Сделали 3 км, то есть всего 12% от задуманного. Зимой часть из них используют как место складирования сгребаемого с проезжей части снега.

В этом году работу резко активизировали, обустроив выделенные линии на Комсомольском проспекте, но там выделенки прерываются буквально перед каждым светофором и становятся доступными для всех, поворачивающих направо. Такая организация движения полностью нивелирует смысл выделенных линий, так как создает общественному транспорту больше проблем, чем преимуществ.

Кстати, выделенная линия на проспекте Ленина (от Свердловского проспекта до улицы Героев Танкограда) должна была появиться еще в 2019 году, но разработчика проектной документации определили только 10 дней назад.

В текущем году началась и реконструкция Ленинградского моста, которая, согласно КСОД, в прошлом году должна была уже закончиться.

На 2020 год были запланированы строительство улицы Набережная с двухполосной дорогой от улицы Братьев Кашириных до улицы Калинина, а также реконструкция улицв Береговой с обеспечением 4 полос движения «с целью обеспечения транспортной доступности района тяготения в рамках проведения саммитов ШОС и БРИКС». Но, как известно, саммитов не случилось. Строительства и реконструкции улиц тоже.

«Справедливо будет сказать, что сам проект КСОД был интересный, есть, что взять на вооружение, но по факту не исполнено и половины из планов к 2020 году, – отмечают в сообществе «Городские проекты». – Значит, сейчас заммэра Куляшов работает по КСОДД, которая не выполнена и на 50%, и была подписана еще при прошлой администрации, показавшей, что она несостоятельна, и уволенной при новом губернаторе. Что это, как не жизнь в прошлом?

Наше мнение – Максиму Николаевичу пора перестать цепляться за прошлое и начать спасать людей в настоящем. Аварии – они здесь и сейчас, пробки тоже не на бумаге».

Челябинск, Павел Зварзин

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