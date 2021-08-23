Самые крутые слухи недели: бифуркации августа

Оно ему надо?

История с окончательным «отлупом», что челябинские гордумовцы хотят дать ренегату «ЕР» Илье Мительману, уже в ближайшие месяцы, как полагают некие искушенные наблюдатели, может развернуться в диаметрально противоположном направлении. Почти политическом, но на самом деле, просто административном. Ибо: какая такая политика в Че и ЧО?! – пожимают плечами те же искушенные.

Дело в том, что сей персонаж заинтересовал губернатора Текслера. АЛТ, конечно, может решить не связываться с этим аппендиксом т.н. калининской семьи, пойти на поводу у городских випов (и мэра Котовой, в том числе) и внести свое представление курчатовским депутатам на отзыв Мительмана из Гордумы. Ведь и Шмидт, и Котова – «свои» люди для Текслера.

Но. И это «но» – весьма существенный аргумент: «буйный» Мительман – представитель очень состоятельного клана. И может стать весьма существенным внутренним инвестором для дальнейших проектов Текслера. А может и не стать. Если Котова и Шмидт «отомстят» Мительману за конструктивную, кстати, критику, в адрес городских властей, и «отставят» его за 3- 4 не вошедших в депутатскую декларацию миллиона.

Щелчок по носу Мительманам – это еще и знак для Аристовых, и для Антиповых, и для Видгофов. И даже – о боже! – Вайнштейнов! Знак со знаком, пардон, минус, для губернатора. К тому же, все эти бизнес-семейства – и не только они, но и другие владельцы местных бизнесов – держат за пустое место текслеровских выдвиженцев Шмидта и Котову. И хотели бы, чтобы главными в Думе и мэрии были не эти марионетки всех челябинских «режимов». А «дельные» люди. Именно в этом ключе губернатора и заинтересовал, как это ни парадоксально, Илья Мительман.

АЛТ уже начал понимать, что в его команде нет харизматичных личностей. Частично поэтому он прикипел к харизматичному сверстнику – ректору ЧелГУ Таскаеву. Который совершенно неслучайно на мероприятиях просветительского свойства всегда рядышком с губернатором. А Мительман – мл., артикулированный, как и его отец, вполне смог бы выполнять и роль спикера Гордумы, и мэра, при этом собирая куда больше «лайков» горожан и предпринимателей, чем нынешние городские топ-менеджеры – «дизлайкеры».

Впрочем, плюсы Мительмана для Текслера же и минусы: на фоне Мительмана – младшего команда Текслера кажется совсем вялой и блеклой. А оно надо АЛТ?!

Драчка

Впрочем, если верить инсайдерам – «академикам», спикера ЧГД Шмидта судьба коллеги Мительмана волнует далеко не в первую очередь. Ибо он пытается свою повернуть в более стабильное русло, чем нынешнее провинциальное депутатство, пусть даже в главной роли.

Он бы хотел попасть в число реальных номинантов на должность ректора ЮУрГУ. Решение о новом совместном кампусе для двух университетов усилило слух, что не за горами слияние ЧелГУ и ЮУрГУ. За первым универом останется первенство в гуманитарной сфере и области педагогики, а также в юриспруденции и экономике, а технические и точные специальности и науки – будут прерогативой ЮУрГУ – который, по сути, как был, так и остался Политехом, во многом благодаря прохладному отношению нынешнего ректора вуза к «философам» и «лирикам».

Однако, если верить все тем же инсайдерам, шансов на эту должность у Шмидта немного. Ректор ЮУрГУ Шестаков и губернатор Текслер готовы поддержать на эту должность упомянутого выше ректора ЧелГУ Таскаева. Гуманитарную сферу Шестаков вынужден «обещать» Бурматову – младшему ( брату Владимира Владимировича) – в качестве первого проректора потенциально объединенного федерального университета, а Шмидт может претендовать либо на второго первого зама, либо на экономический департамент.

Что же касается самой идеи объединения, то в наступившие постковидные времена оптимизация челябинской системы высшего образования, по представлениям федеральных чиновников, должна быть осуществлена в течение ближайшего года: очень удобно было бы просто сократить вакансию ректора, у которого истек срок полномочий.

Юлий. Не Цезарь…

И снова о команде Текслера. Одним из самых больших провалов его кадровой политики грозит стать минстрой Юлий Элбакидзе. И дело даже не в том, что он резок в общении с подчиненными и непоследователен в своей деятельности. А в том, что он, разрушив систему Тупикина, не упорядочил нынешний «режим».

С учетом того, что Текслер амбициозно пообещал столице достроить (или скорее перестроить) недостроенное предшественниками и превратить Челябинск в современный мегаполис, он сильно рискует. Могут быть не только сорваны сроки сдачи объектов, инвесторы могут при такой политике Минстроя выйти из проектов. Впрочем, по областному центру пополз слух, что Элбакидзе вскоре сменит свердловчанин – ставленник корпораций, которых Текслер просит поучаствовать в строительной революции областного центра и региона в целом.

Кара небесная

Говорят, засуха 2021-го практически разорила двух экс-кураторов сельского хозяйства региона – Андрея Косилова и Ивана Феклина. С курицами первого и коровами второго все в порядке, хотя и коровам пришлось завозить травку от соседей – на юге области ее этим летом не хватало – сочной, зелененькой. А вот растениеводство буквально «погорело». И друзья – товарищи по бывшей госслужбе и по сегодняшнему несчастью ломают голову: продавать свои угодья или погодить? Дело в том, что покупатели у латифундистов есть: и из Башкирии, и из Казахстана. Другое дело, что в подобной ситуации земли в самой «кошерной» – южной части области – по привлекательной (для продавца) цене не продать.

Ответка

Говорят, команда Христенко «обиделась», что в ЧО увековечили память экс-губернатора Сумина и никак не фиксируют память экс-губернатора Вадима Соловьева – одного из основных драйверов либеральных перемен 1990-х. Перемен, которые сделали рынок и демократию неизбежными. Поэтому старые либералы решили скинуться и установить мемориальную доску на доме, где жил Соловьев. Подумывали и о книге, но семья первого губернатора не выразила своего согласия на подобный проект.

Теперь товарищи ВС думают, какой бы текст присовокупить на Доске к датам и портрету – чтобы он соответствовал масштабу и необратимости преобразований, на которые в 1991-1996 годах решился Соловьев и его сторонники.

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