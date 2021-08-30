Самые крутые слухи недели: перестановочки

Отставки

Говорят, что по осени таки уйдет из спикеров ЗакСо Владимир Мякуш. Стал неважно себя чувствовать, если верить инсайдерам. Его место, если не случится уж чего-нибудь совсем из ряда вон, займет его же первый зам Александр Лазарев. Другие кандидатуры Текслером и К давно не рассматриваются и не одобряются. Мякуша планируют определить в Общественную палату, а вот на место Лазарева претендуют и Владимир Павлов, и Олег Голиков. Губернатор планирует первым замом председателя собрания сделать все-таки Голикова (с учетом личных связей последнего с непоследним человеком в Кремлевской администрации – СВКириенко).

Ротации

Сплетничают, что вместе с Мякушем уйдет и Юрий Карликанов – его при уходе Мякуша вообще некому будет поддерживать, а шлейф за ним тянется неприятный, мягко говоря, да и ресурс свой депутатский – виповский Карликанов использовал дальше некуда. Но главное, на место Карликанова нацелились сразу два ресурсных депутата. Точнее, одного – Гербера нацелили, а второго – Видгофа ( Михаила) – двигает папа, который на голубом глазу считает, что «мальчик» засиделся в «культуре и спорте» – да и вообще пора ему из председателей комитета «расти» в замы, а там глядишь и место спикера станет вакантным. Ибо болтают, что Лазарев вообще-то не сильно хочет стать спикером, он метит (и вскорости) в сенаторы – от ЗакСО, разумеется.

Марго. Не королева

Сенатор Маргарита Павлова (она же экс-ведущая новостей телеканала Юревича Рита Боровченко), в очередной раз посмешившая просвещенную публику неуклюжим спичем о защите семейных ценностей, тоже задумывается о своей дальнейшей карьере. Мол, что ж я буду делать, когда пост сенатора понадобится для дельного человека – не работать же идти по специальности… И поэтому делает заходы в разные более устойчивые федеральные структуры. Один из них – в Центризбирком, не больше – не меньше. Для этого, говорят, даже решила немного «поправить» свое культпросветобразование – стать юристом.

Зависло

Говорят, что ситуация с отставкой или сменой парадигмы для Ильи Мительмана зависла до окончания выборов и празднования Дня города. Губернатор не хочет скандализировать ситуацию в и без того непростое время. А вот говорят, решивший пойти ва-банк Илья Семенович в День города намерен выступить с чем-то вроде манифеста – о будущем Челябинска. Его программа, в большей степени, связана с поддержкой предпринимателей Че (и основывается во многом на мерах, что активно продвигал еще Навальный), но и «зеленому» аспекту в ней будет уделено немало – очееень слабому месту в политике нынешнего мэра областного центра.

Зависло-2

Говорят, до конца сентября зависла и ситуация с будущим мэра Троицка Виноградовым. Энергетики готовы пойти на соглашение, и тогда троицкого главу не то что сажать – снимать не за что. Но говорят, не всем силовикам и властным випам такой разворот ситуации мил. Поэтому пока взят тайм-аут.

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