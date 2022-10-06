Военком Челябинской области назвал процент выполнения задания по частичной мобилизации

Задание по частичной мобилизации, установленное для Челябинской области, выполнено процентов на 70. Об этом заявил военный комиссар регион Андрей Максуров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», точную цифру, сколько южноуральцев планируется мобилизовать, военком не уточнил, но сообщил, что мобилизованные подпадают под несколько категорий: «Сейчас очень много категорий граждан. Недавно мы отправили именное подразделение Челябинской области – батальон связи – порядка 300 человек, которые уже выполняют поставленные задачи. Они заключают краткосрочный контракт от 6 месяцев. Есть просто добровольцы, которые изъявили делание участвовать в СВО. Мы помогаем этим добровольцам добраться до определенного районного формирования в Южный военный округ. Есть граждане, которые будут в дальнейшем иметь полностью социальный пакет, будут приравнены к участникам боевых действий».

По словам Максурова, «из уже поставленных в войска» 21% – это добровольцы.

«Следственные органы в Челябинской области работают по 15 – 20 случаям уклонения от мобилизации. В ближайшее время будет известно, последует ли уголовная ответственность», – сообщил военком. И заверил: те, кто не служил в армии, не призываются по частичной мобилизации. Но если они вызываются добровльцами, им не отказывают.

Максуров уточнил, что запрета покидать регион не установлено.

Челябинск, Павел Зварзин

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