В России суд впервые применил указания Генштаба об отсрочке отцу троих детей в возрасте до 16 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24 сентября один из жителей Челябинской области получил повестку о явке на призывную комиссию военного комиссариата города Троицка, Троицкого и Октябрьского районов. Мужчина явился по указанному адресу 26 сентября в тот же день был направлен в расположение одной из воинских частей, где находится настоящее время.

Южноуралец обратился в Октябрьский районный суд Челябинской области. Он заявил, что решение призывной комиссии о призыве его на военную службу по мобилизации незаконно, «поскольку мобилизации в приоритетном порядке подлежат граждане РФ, находящиеся в запасе ВС РФ в звании рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет. При принятии оспариваемого решения не было учтено, что административному истцу исполнилось 40 лет, он является отцом троих детей в возрасте до 16-ти лет, участия в боевых действиях не принимал, на момент призыва был занят на уборке зерновых в ООО «Чудиново», тем самым осуществляя мероприятия по реализации Указа Президента РФ от 21 января 2020 года № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ», кроме того, держит большое личное подсобное хозяйство, с которым не в состоянии справиться его жена», – указано в материалах дела.

Суд вынес вердикт: в удовлетворении административных исковых требований о признании решений призывной комиссии и военного комиссариата города Троицка, Троицкого и Октябрьского районов Челябинской области по призыву на военную службу по мобилизации незаконными и их отмене, а также наложении обязательства на призывную комиссию освободить истца от призыва на военную службу отказать.

Однако суд обязал призывную комиссию ФКУ «Военный комиссариат Челябинской области» пересмотреть ранее принятое нижестоящей призывной комиссией решение о призыве южноуральца на военную службу «с учетом разъяснений, содержащихся в Порядке предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, утвержденном Указаниями ГШ ВС РФ от 04 октября 2022 года № 315/2/3658дсп, для разрешения вопроса о праве на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации как лицу, имеющему на иждивении троих детей в возрасте до 16-ти лет».

Комментируя это решение, юрист Павел Чиков пояснил: «Суд применил неопубликованный нормативный акт для служебного пользования. Более того, решение призывной комиссии было до издания указаний Генштаба. Поэтому суд и не признал ее решение незаконным».

И подчеркнул: «Можно считать решение суда подтверждением достоверности и самих Указаний, и предусмотренных ими отсрочек».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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