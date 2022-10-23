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Воскресенье, 23 октября 2022, 15:36 мск

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В Челябинской области возобновили отправку мобилизованных

В Челябинской области возобновили отправку южноуральцев в рамках частичной мобилизации.

Как уже сообщал «Новый День», 18 октября отправки были приостановлены на неопредленный срок. Причины не уточнялись.

Сегодня мобилизованных отправили из Ленинского, Тракторозаводского и Металлрургического районов Челябинска, а также из Варненского района.

На утро 24 октября намечена отправка из Пласта.

Напомним, в Челябинской области развернули палаточный лагерь для подготовки мобилизованных, вмещающий более 1 тысячи человек.

Челябинск, Софья Артемьева

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Метки / Частичная мобилизация

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