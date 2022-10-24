Южноуральский военком сообщил, когда закончится мобилизация

Челябинская область выполнила план по частичной мобилизации на 85%. Об этом сегодня заявил военный комиссар региона Андрей Максуров. Оставшиеся 15% планируется мобилизовать в ближайшие дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Маскуров не стал называть конкретную цифру, сколько именно южноуральцев должно быть мобилизовано. Но сообщил, когда мобилизация закончится: «Срок окончания – это было озвучено президентом РФ и министром обороны РФ: частичная мобилизация должна быть завершена 28 октября».

Максуров так же заверил, что повестки не рассылаются неслужившим: «Кто не проходил службу в Вооруженных силах РФ или СССР, призыву, мобилизации не подлежат, за исключением, если он не изъявил желание», – заявил южноуральский военком.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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