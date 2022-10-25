Самые крутые слухи недели: губернаторская рулетка

Если бы к носу Петра Ивановича добавить уши Михаила Валерьевича

Говорят, что интрига – на кого заменят нынешнего губернатора ЧО – сохранится вплоть до дня президентского решения этого судьбоносного вопроса.

«Экспертное сообщество» не сомневается лишь в сроках принятия решения: конец зимы – весна следующего года, потому что далее тянуть с фаворитом нет смысла. И не сомневается в том, что на второй срок АЛТ не оставят. Мол, ситуация сложная, нужен некто, умеющий говорить с электоратом, с суровой или решительной харизмой, обаятельный и компромиссный практически для всех электоральных слоёв – от мало политизированных обывателей до бизнеса, депутатского корпуса и высших чиновников региона. Ну, а наличие связей подразумевается само собой.

В случае Челябинска, после нашествия северных варягов, желателен «свой». Причем, «свой» подразумевает не просто «чмзовское» детство (как в случае с нынешним главой области), а ментальную конгениальность южноуральцам, с которой у АЛТ оказалось хуже, чем у магнитогорца Дубровского.

Кроме того, новенький – хотя бы формально – должен объединить в себе, грубо говоря, Петра Сумина и Михаила Юревича. То есть, и топить за металлургию – оборонку + общаться с людьми на прямой линии безо всяких ограничений по темам, и модернизировать сам уклад жизни южноуральских городов-заводов и глубинки с замахом на лучшие стандарты (кто не помнит обращения МЮ в Минобороны с просьбой отменить учебные полеты военной авиации над областным центром и его противостояние с крупными промышленными «загрязнителями» Челябинска), быть современным и даже модным, точнее привлекательно современным. И что еще важно – свежим лицом, а не примелькавшимся деятелем.

Понятно, что это идеальная модель для далеко не идеального состава желающих сменить Алексея Текслера. Список кандидатов пополняется и уточняется. И кого врем только нет… Есть госдепы Голиков, Бурматов и Гартунг, предприниматели Кретов и Мительман-младший и некоторые персоны «второго» состава.

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Среди имён, что добавились в последние дни, тоже персоны известные, хотя уже давно не всплывавшие в связи с ЧО. Это магаданский губернатор Сергей Носов и один из топ-менеджеров каспийской «трубы» Михаил Гришанков. Оба – южноуральцы по происхождению, первый – магнитогорец, и не просто магнитогорец, а потомок одного из советских директоров знаменитого комбината; второй – челябинский (опять же из Металлургического района), с местным чекистским и госдеповским бэкграундом.

Болтают, что Носов – импозантный мужественный технократ, чья карьера много лет была связана со Свердловской областью, конечно, хотел бы после «ссылки на Колыму» возглавить именно это регион. Но этой его мечте – идее активно противятся вип-персоны СО. Челябинск выглядит более реальным вариантом.

Гришанков – деятель приблизительно в том же представительском ключе. В самом начале века он был в тройке южноуральских «красавцев» – госдепов: календарики и прочую агитацию с портретами избиравшихся в ГД Валерия Гартунга, Валерия Панова и Михаила Гришанкова женская часть избирателей с удовольствием вставляла в рамку и размещала на рабочем столе. К слову, Михаил Юревич никогда не пользовался таким успехом, хотя тоже одно время был весьма популярен.

Но это уже совсем политический винтаж.

Что же касается текущей политситуации, то пока инсайдеры полагают, что в конечном итоге выбирать нового южноуральского главу будут именно из пятерки: Голиков, Гришанков, Гартунг, Бурматов и Носов.

Шансы действующего главы региона они считают ничтожными, ибо он просто не соответствует моменту: не разговаривает с населением на острые темы; если разговаривает вообще – непонятен людям; его проекты слишком локальны и неоригинальны; он и, в большей степени, члены его команды непонятны и неинтересны бизнес-среде – что разнокалиберной местной, что внешним корпорациям.

Более того, технологи не исключают вариант, когда хорошо артикулированные и безусловно имеющие свою аудиторию и сторонников Гартунг и Бурматов (к которым, весьма вероятно, примкнет коллега – госдеп Вяткин) выступят единым фронтом, расчищая политический путь для будущего губернатора (и это не АЛТ, разумеется), и изменят благодушную нынешнюю повестку Текслера и К (согласно которой в регионе все хорошо, в крайнем случае, эффективно решаемо) на критику экономической и экологической деятельности (или, точнее, бездействия по большинству важных вопросов) действующей исполнительной власти.

Новые, но несвежие

Вероятно, нечто подобное подозревают и те члены команды АЛТ, которые появились в регионе по его приглашению. Особенно, говорят, «киксует» по поводу скорой возможной отставки шефа Анатоль Векшин. В отличие от Гербера или второй правой руки АЛТ Мамина, у него как-то особенно не сложилось с местными. И он уже, вроде бы, присмотрел себе новую работу и новое же ПМЖ.

Речь не идет о возвращении в Мурманскую область, откуда он прибыл: кто-то говорит об управлении в Перми, кто-то – в Кемерово, кто-то – о посте в Воркуте, некоторые посылают этого идеологического работника еще дальше…

Сплетники утверждают, что не слишком настаивает на продолжении его деятельности в ЧО и нынешний шеф, поэтому в более узком кругу уже рассматривают, кто бы подошел ему на замену. Склоняются к кандидатуре нынешнего пресс-сека губернатора Сергея Зюся. Мол, должен же человек карьерно расти, даже если он такой непубличный пресс-сек. А вот его место достанется, якобы, его давнему товарищу – Александру Патану. Которого ветераны медиа-пространства помнят по многим «мелочам» жизни: одна из самых ярких – арест АП в 2008-м году челябинским ОБЭП и последующий вызов персонажа на дуэль депутатом челябинской гордумы Лекановым.

Впрочем, некоторые источники уверяют, что никуда Векшин не уйдет в надежде, что Текслер, даже если отставится, заберёт его с собой в светлую карьерную даль – лучше, столичную.

Аида на сцене и в ложе

Ну, а пока сплетники отправляют АЛТ в отставку, он продолжает появляться на публике, демонстрируя чудеса универсализма и культурности.

На днях, например, посетил премьеру «Аиды» в Челопере. С супругой. Зрители были в восторге – говорят, до нынешней правящей четы губернаторы в театр оперы и балета – ни ногой.

Но некоторые меломаны таки подметили: а на премьеру «Травиаты» месяц назад первая пара ЧО не пришла.

Оказалось все не так просто. У непосещения «Травиаты», если верить культурологическим инсайдерам, была весьма высоко моральная причина. Сюжет не тот – порочная любовная связь чистого юноши и куртизанки, да еще и одобренная порочным высшим светом; этакая очень французская, совсем не «наша» история, это если коротко.

А близкий круг АЛТ и его супруги уверяет, что в своем публичном проявлении эта пара ориентируются на приличные образцы – Петра и Февронью, Орфея и Эвридику, Николая Второго и Александру, Дмитрия Анатольевича и Светлану Владимировну…

Ну, и как вариант – заживо погребенных Радамеса и Аиду, вероятно. Кроме того, фон а «Аиды» героический – армии сражаются, но сюжет «папирусный» – из такой тьмы веков эфиопско-египетского противостояния, что не опасен, как аналогия.

К тому же, хоть авторы либретто и музыки – европейцы, заказ на создание произведения был от дружественной стороны – египетского вице-султана. То, что в сюжете военачальник предает «своих», спасая эфиопских соплеменников возлюбленной, возможно, ускользнуло от первоначального внимания идеологов похода в театр. Но опять же – «дела давно минувших дней», к тому же не «наши» дела, а сугубо древнеафриканские. Впрочем, как известно, чета Т тяготеет к доисторическому в разных видах.

А еще сплетники рассказывают, что губернатор был явно польщен доведенным до его ушей комментарием, что Ирина Николаевна очень похожа на главную героиню оперы, и в кино могла бы воплотить этот образ не хуже Софи Лорен (сыгравшую эфиопскую рабыню-царевну в далёком 1953-м).

Акулы пера против теледив

Гуманитарии обоих челябинских университетов потешаются над тем, как в очередной раз не поделили лавры журфак ЧелГУ и журфак ЮУрГУ. Правда, журфак ЧелГУ был скорее пострадавшей стороной конфликта… Ну, уж обиженной-то точно.

А заварушка вся началась с того, что студенты журфака госуниверситета выиграли участие в федеральном конкурсе на познание отечественной истории с географией – академическом, так сказать, путешествии по железке, на транссибирском, красиво выражаясь, экспрессе и уж точно по этому маршруту. А студенты журфака ЮУрГУ прошляпили эту возможность, хотя в реализации проекта заняты и ученые их альма-матер.

И вот, прознавшая про это декан юургушного журфака Людмила Шестеркина, войдя в раж, как говорят, позвонила коллеге Борису Николаевичу (Киршину – декану другого журфака), потребовав, чтобы он отозвал своих студентов, а заодно заявила и ему, а затем и всему свету, что ЧелГУ – это журналистский кружок, а вот у нее – настоящая журналистская школа. Ну и далее, с деталями, которые смешны, но не существенны.

Что ответил бывшему комсомольскому функционеру журналист и редактор с огромным стажем (и в партийной, и в новейшей печати) Борис Николаевич доподлинно неизвестно.

Зато среда журналистов и ППС зажужжала как улей. Кто-то вспомнил, что специальность в ЧелГУ появилась лет на десять раньше, чем Павел Большаков, пресс-сек Сумина, получил лицензию журфака для вуза Германа Вяткина – глубоко политехнического. Кто-то прояснил реальный журналистский стаж Людмилы Петровны, которую двинул в собкоры РТР её товарищ по комсомолу Вадим Соловьев – тогдашний глава региона, либерал и реформатор (ибо комсомол перестал существовать как организация), и закатившуюся, когда главред российского телевидения Александр Любимов решил, что «победные реляции» ЛПШ – не формат для современной России.

А кто-то обалдел от таланта этой академической дамы, которая под видом конвергентной журналистики продаёт учащейся молодежи старые добрые азы работы обычных информагентств, одной фразой захейтить сразу и заслуженного коллегу, и коллектив журфака, да и весь ЧелГУ, по большому счёту…

Впрочем, некоторые выпускники и сподвижники обоих «мэтров» не устояли перед соблазном втянуться в конфликт и до сих спорят, чей журфак настоящее.

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