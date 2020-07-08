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Среда, 8 июля 2020, 11:16 мск

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Суточная прибавка больных Covid-19 в России пошла вверх

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 6 562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.

Лидерство по числу зараженных за сутки, как и ранее, удерживает Москва. В столице был выявлен 621 заболевший. В Санкт-Петербурге было подтверждено 295 новых случаев Covid-19. Достаточно тревожным остается показатель в Ханты-Мансийском автономном округе. Там неприятный диагноз за день поставили 268 людям. Свердловская область по-прежнему находится в числе лидеров. На Среднм Урале за сутки выявили 263 заболевших. Замыкает пятерку Иркутская область. В Забайкалье диагноз «Covid-19» подтвердился у 240 человек.

Суточная прибавка больных Covid-19 в России

Всего в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек. За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений умерли 173 человека, а полностью выздоровел 8 631 человек.

За весь период в стране зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

Как писал «Новый День», по данным на 6 июля, в России за сутки было выявлено 6 368 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Таким образом количество новых зараженных за день вновь пошло вверх.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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