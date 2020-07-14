С 15 июля Россия отменяет карантин для прибывающих из-за границы

С 15 июля Роспотребнадзор разрешит въезжающим из-за рубежа не проходить обязательную двухнедельную изоляцию. Иностранцам будет достаточно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Граждане России смогут сдать анализ уже на родине.

Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. «Иностранным гражданам: при пересечении государственной границы РФ информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания Covid-19 c предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии)»,– говорится в документе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия начинает снимать ограничения на полеты, действующие с 27 марта. Помимо Венгрии российские власти готовы открыть авиасообщение с Великобританией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также в список кандидатов на открытие границ попали и другие страны: Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По последним данным, в мире Covid-19 выявили у 13 млн человек, более 573 тысяч пациентов скончались.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.07.20

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