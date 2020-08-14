Суточный прирост заболевших Covid-19 в России остается стабильным

За минувшие сутки в России выявлено 5 065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, из них 25,9% не имели клинических проявлений Covid-19. Как и 13 августа, ни одного нового случая заражения коронавирсной инфекцией не было выявлено в Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Больше всего новых случаев заражения за день выявили в Москве (+688). На втором и третьем местах антирейтинга оказались Санкт-Петербург (+159) и Московская область (+156). Впервые за несколько недель Свердловская область покинула вторую строку и сместилась сразу на четвертое место с результатом 154 новых случая Covid-19 за сутки. Замыкает пятерку Ставропольский край – 130 заболевших.

За день в России от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений умерли 114 пациентов, а за весь период с начала вспышки – 15 498. За сутки в стране полностью выздоровело 6 568 человек, а за все время – 722 964.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 31,9 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 304 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 231,5 тыс. человек. Отметим, что по данным на 13 августа, за сутки в России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом, так же в 83 регионах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.08.20

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