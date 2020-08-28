ВОЗ бьет тревогу из-за роста числа психических расстройств на фоне пандемии

Пандемия Covid-19 оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Такое заявление в ходе брифинга в Женеве сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Covid-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», – сообщил он, обратив особое внимание на «глубокое воздействие», которое оказывает на психику «отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии», передает ТАСС.

По его словам, и до появления коронавирусной инфекции нового типа вопросам психического здоровья уделялось недостаточно внимания. Он отметил, что в мире насчитывалось порядка 1 млрд человек с психическими расстройствами, из-за чего ежегодно от злоупотребления алкоголем на их фоне умирало 3 млн человек, а каждые 40 секунд один из жителей накладывает на себя руки.

В связи напряженной обстановкой в этой сфере ВОЗ проведет международный онлайн-форум, приуроченный ко Дню психического здоровья, который отмечается 10 октября.

Как писал «Новый День», ранее международная группа ученых пришла к выводу, что люди с психиатрическими заболеваниями, в том числе депрессией, заражаются коронавирусной инфекцией нового типа чаще, а сама болезнь протекает тяжелее.

Также было установлено, что Covid-19 способен вызывать различные неврологические и психические расстройства у переболевших. Теперь исследователи обнаружили обратную связь. Всего же ученые из Сычуаньского университета, Каролинского института и Университета Исландии изучили и сравнили данные о здоровье 421 тыс. человек.

Они выяснили, что психические проблемы приводят к изменению иммунных реакций. По словам врача-инфекциониста Елены Беловой, таким людям труднее соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маски и ограничивать контакты. «Принимаемые для лечения психических расстройств препараты также могут оказывать негативное влияние в том числе на иммунную систему», – пояснила врач. Самым опасным расстройством в плане заражения, тяжелого течения и смерти при коронавирусе ученые признали депрессию.

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 28.08.20

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