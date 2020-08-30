Суточный прирост заболевших Covid-19 в России пошел вверх

За минувшие сутки в России выявлено 4 980 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в 83 регионах. Как сообщили в оперативном штабе, из них бессимптомно болеют 1252 человека (25,1%). Всего же с начала вспышки Covid-19 в РФ заболели 990 326 человека, а суточный прирост остается на уровне 0,5%.

Вновь лидером по числу заболевших за день стала Москва. В столице выявлено 695 новых случаев заражения коронавирусом. За ней следуют Санкт-Петербург (+186) и Подмосковье (+165), а замыкают пятерку лидеров антирейтинга Нижегородская (+143) и Ростовская (+134) области.

Наименьший суточный прирост заболевших зафиксирован в Московской и Смоленской областях (0,2%), а в Ненецком и Чукотском автономных округах не выявлено ни одного нового случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки по выздоровлению выписано 2 599 человек, а за весь период – 806 982 человека. За день от Covid-19 и вызванных им осложнений в России скончалось 68 пациентов, а за все время с начала вспышки – 17 093 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 36,4 млн тестов на Covid-19, в том числе 340 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211 тыс. 578 человек.

Отметим, что по данным на 29 августа в России за сутки удалось выявить 4 941 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом можно отметить, что суточный прирост числа инфицированных вновь пошел вверх.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.08.20

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