Мурашко назвал сроки отгрузки крупных партий вакцины от Covid-19

Первые поставки крупных партий российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» начнутся уже в сентябре. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА «Новости». Министр отметил, что в первую очередь вакцина предназначена для сотрудников медицинских и образовательных учреждений.

Отметим, что первая в мире вакцина от Covid-19 прошла регистрацию в августе и получила название «Спутник-V». Ее разработка велась специалистами НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Михаил Мурашко ранее заявил, что препарат уже начал поступать в гражданский оборот, а президент России Владимир Путин рассказал, что его дочь прошла вакцинацию и перенесла ее хорошо.

Как писал «Новый День», на днях стало известно, что исследователи новосибирского научного центра «Вектор», которые ведут разработку второй по счету в России вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, считают, что она может пройти регистрацию по ускоренной программе. Об этом в эфире «России 24» рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

На сегодняшний день вакцина «Вектора» проходит второй этап клинических испытаний. Его завершение намечено на сентябрь. На данный момент каких-либо осложнений у добровольцев, участвующих в тестах, не выявлено. О том, когда она будет и будет ли запущена в массовое производство, пока официальной информации нет, впрочем, Владимир Путин выразил уверенность, что вакцина «Вектора» будет надежной и эффективной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.08.20

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