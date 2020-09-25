Роспотребнадзор не видит признаков второй волны коронавируса

Заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России не наблюдается второй волны коронавируса.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла. Второй волны нет... эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», – сказал Горелов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Оперативный штаб по борьбе с Covid-19 сообщил, что за минувшие сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 7 212. Это максимальный показатель за последние три месяца – 23 июня было выявлено 7425 заболевших, после чего заболеваемость Covid-19 пошла на спад.

В Министерстве здравоохранения также не ожидают второй волны коронавируса. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов ранее заявил, что осенью произойдет небольшой подъем заболеваемости из-за сезонного фактора и активизации людей.

О том, что рост числа заболевших нельзя назвать новой волной коронавируса, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Такого же мнения придерживается профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, в России еще не завершилась первая волна, а гражданам следует быть готовыми соблюдать противоэпидемические меры.

Москва, Зоя Осколкова

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