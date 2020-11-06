Внешняя разведка РФ считает, что коронавирус имеет естественное происхождение

Российская внешняя разведка склоняется к тому, что коронавирус имеет естественное происхождение. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин. «Обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», – отметил он в интервью РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что для российских учёных, занятых борьбой с Covid-19, вопрос происхождения вируса не является принципиальным.

Как писал «Новый День», в конце сентября глава Евразийского Аналитического клуба Николай Мендкович заявил о наличии у него доказательств того, что коронавирус нового типа является разработкой США. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, эксперименты по созданию аналогичного возбудителя проводились по инициативе американцев в лабораториях, расположенных в Казахстане, еще в 2017 году. Мендкович уверен, что коронавирусы, переносчиками которых являются летучие мыши, понадобились США для бактериологической войны с КНР.

Эксперт утверждает, что американский департамент обороны 3 года назад финансировал проект «KZ-33», в рамках которого проводились исследования на летучих мышах. Мендкович также заявил, что Казахстан выбрали в качестве места проведения, благодаря его близости к Китаю. Американцы якобы обнаружили в одной из пещер Казахстана зараженных коронавирусом мышей, после чего организовали исследования в этой стране.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.20

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