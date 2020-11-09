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Понедельник, 9 ноября 2020, 15:56 мск

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Попова назвала регионы, где нужно усилить ограничения на фоне Covid-19

Фото: пресс-служба Кремля

В регионах, где показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа превышают средний показатель по стране, следует ужесточить ограничительные меры. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, усилить карантинные меры следует в Магаданской, Архангельской, Ульяновской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Пензенской области, а также в Карачаево-Черкесии, Коми, Хакасии, Ингушетии и в Забайкалье. Она сказала, что в данных регионах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются.

Как писал «Новый День», заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. За минувший день выявили 21 798 заболевших. Это максимальный показатель с начала пандемии. Суточный прирост почти в два раза превышает пиковые показатели мая. За все время в стране зарегистрировано 1 796 132 случая Covid-19. У 5 849 (26,8%) инфицированных не наблюдалось симптомов болезни. В среднем по стране суточный прирост составил 1,2%. Ни одного заболевшего за прошедшие сутки не обнаружили на Чукотке, самый низкий показатель в Дагестане (+0,5%).

От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 286 пациентов. 10 722 человека были выписаны из больниц. Таким образом, число выздоровевших за весь период пандемии составило 1 335 141.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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