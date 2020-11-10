Инфекционист дал прогноз развития пандемии Covid-19 в 2021 году

Covid-19 с большой вероятностью станет сезонным заболеванием, а его новой волны в 2021 году скорее всего не будет. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

Гультяев считает, что в переменчивую погоду вирус будет вести себя более агрессивно и будет более заразным. «Но этот коронавирус далеко не первый в нашей жизни, с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание», – обнадежил ученый.

В 2021 году Максим Гультяев ожидает рост числа случаев заражения, однако, по его словам, «не будет таких чудовищных цифр», так как «сознательное население» сделает прививки от коронавируса и будет защищено. Он также напомнил и о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией имеют антитела.

По мнению ученого, спасением от инфекции является вакцинация. «У нас будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус, возраст, степень поражения организма, наличие хронических заболеваний», – пояснил инфекционист.

Как писал «Новый День», по данным на 9 ноября, заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. За сутки выявили 21 798 заболевших. Это максимальный показатель с начала пандемии. Суточный прирост почти в два раза превышает пиковые показатели мая. За все время в стране зарегистрировано 1 796 132 случая Covid-19. У 5 849 (26,8%) инфицированных не наблюдалось симптомов болезни. В среднем по стране суточный прирост составил 1,2%. Ни одного заболевшего за прошедшие сутки не обнаружили на Чукотке, самый низкий показатель в Дагестане (+0,5%).

От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 286 пациентов. 10 722 человека были выписаны из больниц. Таким образом, число выздоровевших за весь период пандемии составило 1 335 141.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.11.20

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