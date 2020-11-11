Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью Covid-19

Вице-премьер Татьяна Голикова провела встречу с депутатами Госдумы, в ходе которой сообщила парламентариям о распространении коронавирусной инфекции нового типа на территории России. Об этом сообщили в комитете Госдумы по охране здоровья. По словам вице-премьера, в среднем по стране уровень заболеваемости Covid-19 составляет 1 237 случаев на 100 тыс. населения. Однако в некоторых регионах он превышен.

Татьяна Голикова сообщила депутатам, что на сегодняшний день данный статистический показатель распространения инфекции превышен в 35 регионах. «Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Москве, Калмыкии, Магаданской области, Республике Тыва», – сказала вице-премьер.

Как писал «Новый День», по данным на 11 ноября, в России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, у 24,9% инфицированных не было симптомов болезни. Впервые с 5 ноября суточный прирост заболевших оказался меньше 20 тыс. человек. Днем ранее в стране выявили 20 977 случая заражения. В то же время за минувший день от коронавируса скончалось рекордное число пациентов – 432. С начала эпидемии в России выявлено 1 836 960 случаев заражения Covid-19 и зафиксировано 31 593 летальных исхода.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.11.20

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