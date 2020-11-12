Гинцбург рассказал о главной проблеме в борьбе с Covid-19 в России

Борьба с распространением коронавирусной инфекции в России осложнилась, так как эпидемия из завозной превратилась во множество собственных локальных очагов. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину от Covid-19.

Гинцбург рассказал о главной проблеме в борьбе с Covid-19 в России

«Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных», – сказал Гинцбург, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

Затем коронавирус распространился по регионам, что «особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными», и потом пошли в школу, отметил Гинцбург. По его словам, если раньше транспортных путей завоза и передачи коронавируса было меньше десятка, «то сейчас таких очагов инфекции сотни тысяч или больше, которые в каждом регионе функционируют одновременно».

Как писал «Новый День», вице-премьер Татьяна Голикова вчера, 11 ноября, встретилась с депутатами Госдумы. По ее словам, в среднем по стране уровень заболеваемости Covid-19 составляет 1 237 случаев на 100 тыс. населения. Однако в некоторых регионах он превышен.

Татьяна Голикова сообщила депутатам, что на сегодняшний день данный статистический показатель распространения инфекции превышен в 35 регионах. «Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Москве, Калмыкии, Магаданской области, Республике Тыва», – сказала вице-премьер.

По данным на 11 ноября, в России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, у 24,9% инфицированных не было симптомов болезни. Впервые с 5 ноября суточный прирост заболевших оказался меньше 20 тыс. человек. Днем ранее в стране выявили 20 977 случая заражения. В то же время за минувший день от коронавируса скончалось рекордное число пациентов – 432. С начала эпидемии в России выявлено 1 836 960 случаев заражения Covid-19 и зафиксировано 31 593 летальных исхода.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.11.20

На Украине назвали «преступным приказом» распоряжение кабмина о «карантине выходного дня». / Украина надеется получить вакцину до апреля следующего года. / «А где 5 миллиардов?» На Южном Урале удивились и возмутились заявлением замминистра здравоохранения РФ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»