ВОЗ изменит рекомендации по «близким контактам» с больными Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается разработкой новых рекомендаций для определения «близкий контакт» при Covid-19, рассказала ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что новый подход рассматривался на совещании ВОЗ, состоявшемся в пятницу, 27 ноября. «Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме. Это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее 2 м», – отметила она.

Вуйнович напомнила, что ранее под близким контактом подразумевалось общение в течение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе 1,5 метра. По ее словам, изменения в рекомендациях связаны с тем, что сейчас ВОЗ «больше знает о вирусе».

Как писал «Новый День», в России за последние сутки выявили 26 338 заболевших Covid-19 – новые случаи заражения зарегистрированы во всех регионах, кроме Чукотки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса. У 21,1% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Напомним, днем ранее в стране было подтверждено 26 683 случая заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекции достигло 2 295 654.

Москва, Иван Гридин

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