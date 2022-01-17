Любой штамм коронавируса в качестве «живой вакцины» остается смертельно опасным

Любые варианты коронавирусной инфекции остаются опасны для жизни человека и не могут быть применены в качестве «живой вакцины». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Живой вакциной не только «омикрон» может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание «на ногах», то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», – цитирует специалиста ТАСС.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что штамм «омикрон» коронавируса может стать «живой вакциной», что позволит справиться с инфекцией и пандемия завершится.

Как ранее сообщал «Новый День», в Европе после введения обязательной вакцинации стали набирать популярность вечеринки для антипрививочников. На них приглашались зараженные Covid-19 люди и те, кто хотел получить антитела, переболев коронавирусом. Известно о нескольких случая смерти тех, кто посещал такие мероприятия.

Похожая история произошла и в России. Москвичка намеренно заразила себя и родных коронавирусом после прочитанного в соцсети фейкового совета о том, что Covid-19 переносится легко, если заразился от того, кто болеет в легкой форме. В итоге она скончалась, отказавшись от лечения, а ее девятилетняя дочь оказалась в реанимации.

Москва, Зоя Осколкова

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