российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 января 2022, 12:05 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Эффективность «Спутника V» против «омикрона» оценили в 75%

Эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%», – заявил специалист на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Он также отметил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев защита против «омикрона» составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.

Ранее Центр имени Гамалеи заявил, что модифицировал вакцину «Спутник V» для прививки от омикрон-штамма Covid-19. В конце декабря Гинцбург говорил, что после получения двух доз «Спутника V» и одной «Спутника Лайт» человек получает защиту свыше 83% от нового варианта Covid-19.

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Заключенные в США обвинили тюрьму в медицинских экспериментах по лечению Covid-19 / Вирусолог предсказал сроки спада заболеваемости омикрон-штаммом / Жители России потратили более 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса / «Эволюцию вирусов остановить невозможно»: Россия рискует надолго остаться перед инфекционной угрозой / В Таиланде скончались первые два пациента с «омикроном» / «Не выдерживает темпа заражений»: заболеваемость Covid-19 в России может упасть к концу января / В Китае офисное здание закрыли на карантин вместе с сотрудниками / В России за сутки выявили более 30 тысяч случаев Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,