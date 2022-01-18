Эффективность «Спутника V» против «омикрона» оценили в 75%

Эффективность вакцины «Спутник V» против штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективная, составляет 75%», – заявил специалист на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине с международным курсом эндоскопии в гинекологии.

Он также отметил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев защита против «омикрона» составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.

Ранее Центр имени Гамалеи заявил, что модифицировал вакцину «Спутник V» для прививки от омикрон-штамма Covid-19. В конце декабря Гинцбург говорил, что после получения двух доз «Спутника V» и одной «Спутника Лайт» человек получает защиту свыше 83% от нового варианта Covid-19.

© 2022, РИА «Новый День»