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Среда, 1 июня 2022, 12:21 мск

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В России за сутки Covid-19 заболели еще 4,1 тысячи человек

В России за прошедшие сутки выявили 4 151 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

2 281 пациент с Covid-19 оказался в больнице за минувший день. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 5 628 человек, 83 заболевших скончались.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 335 514 случаев заражения коронавирусом, 379 200 умерших и 17 744 984 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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