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Суббота, 4 июня 2022, 15:40 мск

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Суточная заболеваемость Covid-19 в России снизилась

В России за минувшие сутки выявлено 4 101 новых случаев коронавируса, что несколько меньше, чем накануне (4 188). Об этом свидетельствуют обновленные данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением заболевания.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве (272 случая), Санкт-Петербурге (263) и Московской области (246).

В оперштабе уточнили, что за сутки умерли 82 человека. Госпитализация потребовалась 1493 заболевшим, что почти на треть меньше вчерашнего уровня.

Вместе с тем за последние 24 часа выздоровели 5 132 человека после лечения от коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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