Суточная заболеваемость коронавирусом в России упала ниже 4 тысяч случаев

В России за минувшие сутки выявлено 3 786 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции. По его данным, за последние 24 часа умерли от последствий заболевания 75 человек.

Самая высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Санкт-Петербурге, где выявлено 248 случаев, Московской области (222 случая) и Москве (185).

За сутки госпитализированы 837 человек, что на 43,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций произошел в 12 регионах, снижение – в 69.

В то же время за 24 часа в России выздоровели 3935 человек после лечения от COVID-19.

Москва, Светлана Антонова

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