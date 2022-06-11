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Суббота, 11 июня 2022, 14:07 мск

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Суточная заболеваемость коронавирусом в России вновь снижается

В России за последние 24 часа выявлено 3 627 новых случаев коронавируса. Как сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, уровень заболеваемости вновь снизился по сравнению с прошлыми сутками, когда были зарегистрированы 3 678 пациентов.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована Подмосковье (231 новый случай), в Москве (220) и Санкт-Петербурге (214).

В течение суток были госпитализированы 1 362 человека, что немного ниже вчерашних данных. От последствий заболевания скончались 72 жителя РФ.

Выздоровели 4 827 пациентов.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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