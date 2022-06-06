Ученые нашли у мышей опасный для человека коронавирус

Шведские ученые обнаружили новый вид коронавируса, который распространяется среди рыжих полевок. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Viruses.

Вирусологи из Уппсальского университета в Швеции изучили 450 особей и обнаружили у 3,4% из них следы нового бетакоронавируса, названного впоследствии вирусом Гримсе. Патогены этого типа распространены среди грызунов и летучих мышей, передаваясь людям, они вызывают респираторные заболевания.

Позже выяснилось, что родственные вирусу Гримсе инфекции распространены среди полевок в разных странах Европы, и это плохой знак. Дело в том, что эти грызуны часто пробираются в дома человека, а также контактируют с другими видами животных. Велик риск перехода коронавируса на людей.

«Мы все еще не знаем, какие потенциальные угрозы вирус Гримсе может представлять для здоровья населения. Однако, исходя из наших наблюдений и сведений о предыдущих коронавирусах, выявленных среди рыжих полевок, есть все основания продолжать мониторинг коронавируса среди диких грызунов», – заключили ученые.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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