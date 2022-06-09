В России еще 3 774 человека заболели коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 3 774 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В больницы за прошедший день попали 1 470 пациентов с Covid-19. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 4 297 человек, 77 инфицированных скончались.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 18 365 879 случаев заболевания Covid-19, из них 17 781 922 завершились выздоровлением. Число жертв инфекции на данный момент составляет 379 813.

Москва, Зоя Осколкова

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