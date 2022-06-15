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Среда, 15 июня 2022, 12:49 мск

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В России выявили 2718 новых заболевших Covid-19

Третий день подряд в России выявляют менее трех тысяч случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране обнаружили 2 718 новых заболевших, что является минимальным показателем с 14 апреля 2020 года.

1 989 пациентам понадобилась помощь специалистов, они попали в больницу. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 72 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за сутки 4 528 человек. Тем временем, скончались 66 инфицированных. Стоит отметить, что смертность от Covid-19 растет второй день подряд. Накануне от последствий заболевания умер 61 пациент, а днем ранее – 56.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 385 098 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 380 203 умерших и 17 806 097 вылечившихся от Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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