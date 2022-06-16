В ВОЗ допустили осложнение ситуации с коронавирусом в этом году

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией может осложниться текущем году. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом (Covid-19) ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело», – сказала Вуйнович в интервью газете «Известия».

Вирус продолжает мутировать, новые штаммы гораздо более заразные, но вызывают меньшую летальность. За этим процессом необходимо тщательное наблюдение, сказала представитель ВОЗ.

«К сожалению, мы должны признать, что идет третий год пандемии, а вирус еще не побежден. Сейчас мы находимся на стадии снижения волны, но при этом снижается и уровень иммунитета к этой инфекции», – отметила Вуйнович.

Москва, Зоя Осколкова

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