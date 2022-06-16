Заболеваемость коронавирусом в России вновь выросла

В России за минувшие сутки выявили 3 326 новых случаев коронавируса, что на 608 случаев больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в больницы попали 1 442 пациента с Covid-19. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 регионе. Снижение количества госпитализаций отмечено в 56 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

За тот же период 4 699 человек выздоровели, а 67 инфицированных скончались от последствий заболевания.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 18 388 424 случая коронавируса, из них 17 810 796 завершились выздоровлением, 380 270 пациентов умерли.

Москва, Зоя Осколкова

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