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Четверг, 16 июня 2022, 15:24 мск

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В России впервые выявили случай заражение штаммом «Омикрон» ВА.5

В России был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» ВА.5. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант «омикрон» на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», – сказала Попова на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, распространение этих вариантов инфекции может оказаться более интенсивным, передает РИА «Новости». Однако «накопленный опыт и знания позволяют понять, что и как делать и как беречься», подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Как ранее сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России выявили 3 326 новых случаев коронавируса. При этом в больницы попали 1 442 пациента с Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,