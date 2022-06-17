В России выявили еще более трех тысяч заболевших коронавирусом

В России за прошедший день выявили 3 373 новых случая коронавирусной инфекции. Заболеваемость растет второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с Covid-19.

За сутки в больницы попали 1 370 инфицированных. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За тот же период выздоровели 4 228 человек. 63 пациента с коронавирусом скончались.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировали 18 391 797 случаев Covid-19, из них 17 815 024 завершились выздоровлением, 380 333 заболевших умерли.

Москва, Зоя Осколкова

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