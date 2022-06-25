В России за сутки выявили 3 072 больных Covid-19

За минувшие сутки в России выявили еще 3 072 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
За прошедший день в больницы попали 1 152 заболевших. «Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 33 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.
Выздоровело за сутки 3 454 человека, 61 инфицированный скончался.
За все время пандемии в России зарегистрировано 18 415 887 случаев коронавирусной инфекцией, 380 835 заболевших умерли, 17 842 800 заражений завершились выздоровлением.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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