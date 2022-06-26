В России третий день подряд снижается заболеваемость Covid-19

За минувшие сутки в России выявили 3 004 случая коронавируса. В больницы попали 628 заболевших. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 12 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 63 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровели за сутки 2 713 человек, 55 пациентов с Covid-19 скончались.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 418 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, 380 892 умерших и 17 845 513 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

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