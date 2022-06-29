В России за сутки выявили более трех тысяч заболевших коронавирусом

В России резко подскочила заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 3 028 новых случаев, это почти на 500 случаев больше, чем днем ранее.

За минувший день в больницах оказались 1 334 пациента с Covid-19. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ», – сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

3 680 человек выздоровели, 54 пациента скончались за последние 24 часа.

Таким образом, за весь период пандемии в России зарегистрировано 18 427 133 случая инфицирования, из них 17 854 962 завершились выздоровлением. Жертвами Covid-19 в РФ стали 381 056 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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