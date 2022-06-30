В России еще 3106 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 3 106 случаев коронавирусом. Заболеваемость Covid-19 растет второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

За прошедший день в больницы с ковидом попали 1 195 человек. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 3 255 человек, скончались от последствий заболевания 56 пациентов с Covid-19.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 18 430 239 случаев коронавирусной инфекции, из них 17 858 217 завершились выздоровлением, 381 112 заболевших умерли.

Москва, Зоя Осколкова

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