Синоптики рассказали, к чему готовиться крымчанам на Новый год

Крымский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на полуострове на 31 декабря и 1 января. Синоптики прогнозируют, что днём 31 декабря будут небольшие осадки в виде мокрого снега, на Южнобережье прольется дождь, в горах пройдет снегопад. Скорость ветра восточного направления составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается от нуля до +5, в горах – 4-6 градусов мороза.

В новогоднюю ночь над полуостровом будет преимущественно ясно и без осадков, а температура воздуха в Крыму и Симферополе не опустится ниже 2 градусов мороза. В Севастополе и на Южнобережье стобики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, в горах температура ожидается не ниже 7 градусов мороза.

Днём 1 января осадков также ждать не стоит. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. В Симферополе и центральных районах полуострова ожидается до 3 градусов выше нуля, на севере Крыма – от нуля до 2 градусов мороза мороза, в горах прогнозируется около 5 градусов мороза, а на Южнобережье – 4-5 градусов тепла.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 29.12.18

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