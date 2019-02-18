Крымский историк: Донбасс имеет право на присоединение к России

Донбасс имеет полное право на крымский сценарий по вхождению в состав России после того, как киевский режим объявил своей официальным курсом антироссийскую доктрину. Такое мнение высказал историк и политолог, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в ходе телемоста Москва – Симферополь.

«Раз украинский консенсус состоит в том, чтобы развиваться в качестве самостоятельного государства, более того, государства, враждебного России, то у регионов, которые склонны делать иные выводы, стремиться к единству с Россией, должна быть такая возможность (присоединения к РФ. – прим. ред.)», – цитирует историка «Политнавигатор». Эксперт отметил, что если такой шанс появился у Крыма, то «такая же возможность должна появиться и у Донбасса».

Мальгин при этом назвал верным решением «отделение некоторых регионов, которые не видят себя внутри этой антироссийской будущей Украины». Если ценой «распада этого общеславянского единства» будет отделение этих регионов, то «это будет правильно», – заявил он.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 18.02.19

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