В ДНР заявили о планах вернуться в Россию. «Интеграция будет тяжелой»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что главной целью Донбасса является «возвращение на родину», в Россию, «полноправным членом».

Политик отметил, что сейчас Донбасс получает от Украины лишь «разрушения, погибших и блокаду», поэтому регион движется в сторону России.

Пушилин в интервью телеканалу «Юнион» подчеркнул, что «интеграционные процессы идут в достаточно интенсивной фазе», хотя и не так быстро, как хотелось бы. «Мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее», – заявил он, отметив, что «цель понятна, и мы к ней идем».

Ранее о желании войти в состав России заявляли и руководители Луганской народной республики.

ДНР и ЛНР объявили о независимости в апреле 2014 года после государственного переворота на Украине. Киевская власть начала против республик настоящую войну. Несмотря на минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе, до мира в регионе еще далеко.

Донецк, служба информации РИА «Новый День»

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