В Севастополе погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Севастополе погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева. Их тела были извлечены и уже опознаны, рассказал президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев. По его словам, родители погибших уже вылетели в Севастополь.

Он также заявил, что федерация окажет помощь семьям погибших. «Мы активно во всем этом участвуем. Для нас это большая трагедия, девочки – первые номера сборной команды России по кикбоксингу. Спортсменки сильного уровня. Джакубова – мастер спорта международного класса, уже семь лет в сборной России, у нее остался сын. Гисмеева – заслуженный мастер спорта, ее отец (Алмаз Гисмеев) – знаменитый боец своего времени. Она единственная его дочь», – цитирует Украинцева «Интерфакс».

Сборы команды завершились в субботу. Спортсменки должны были вылететь домой в воскресенье вечером. Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии. Ранее о трагедии сообщил замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый.

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна – действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионка», – сказал Беспалый на совещании городского правительства. «По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать», – уточнил Беспалый.

Отметим, что ненастная погода установилась в Севастополе два дня назад. Ливни сопровождаются сильным ветром, на море штормит.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 05.08.19

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